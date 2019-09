Schoolroutekaart laat kinderen veilig naar school fietsen Nele Dooms

24 september 2019

15u42 1 Buggenhout Buggenhout beschikt voortaan over een eigen Schoolroutekaart. Die geeft een overzicht van alle veilige fietsroutes naar scholen, jeugdverenigingen en sportclubs. Hiermee zet de gemeente, in samenwerking met de provincie, in op meer verkeersveiligheid. De Schoolroutekaart werd officieel voorgesteld in De Pit, in bijzijn van leerlingen van de Buggenhoutse basisscholen.

Buggenhout is in Oost-Vlaanderen de 31ste gemeente op rij die nu over een Schoolroutekaart beschikt. Die toont de meest aangewezen fietsroutes naar school en geeft uitleg over het verkeersreglement. “Dit initiatief is ontstaan vanuit een grote nood aan een overzicht aan veilige routes naar plaatsen waar kinderen elkaar ontmoeten”, zegt gedeputeerde Riet Gillis. “Door een overzicht te geven van veilige trajecten, kunnen kinderen aangemoedigd worden om meer de fiets te gebruiken en zo hun bestemming te bereiken”.

Om de Buggenhoutse Schoolroutekaart op te maken, konden provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Buggenhout rekenen op de scholen zelf, die gevaarlijke punten op weg naar school in kaart brachten. “Vervolgens werd ook gekeken hoe deze gevaarlijke punten vermeden kunnen worden, door alternatieve routes en trage wegen”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Een studiebureau zorgde vervolgens voor een inventaris en een overzicht. De routes die de Schoolroutekaart aanbiedt, zijn daarom niet altijd de kortste, maar wel absoluut de veiligste. Soms is het beter een beetje om te rijden dan voor een kort, maar gevaarlijk, traject te kiezen.”

Tips over veilig fietsen

De groene wegen op de Schoolroutekaart zijn veilig, de rode zeker te mijden. De kaart markeert ook plaatsen waar fietsers extra moeten opletten. “Bovendien zijn er ook tips over veilig fietsen, zijn de zones dertig in schoolomgevingen in kaart gebracht en is er zicht op een overzicht van aanwezige bus- en treinverbindingen”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “De kaart omvat ook handige informatie over fietsuitrusting en duidelijke info over het verkeersreglement voor fietsers. Het gemeentebestuur zal de Schoolroutekaart gebruiken als een basis om in de toekomst gevaarlijke knelpunten op de routes weg te werken.”

De Schoolroutekaart wordt verdeeld aan alle leerlingen van de veertien Buggenhoutse scholen. Exemplaren zullen ook in het gemeentehuis, bij de jeugddienst en in de bibliotheek beschikbaar zijn. “We roepen de scholen ook op om de kaart zichtbaar op de speelplaats op te hangen”, zegt Hermans. “Zo kunnen kinderen er routes op bestuderen. Er wordt ook een digitale versie voorzien, te downloaden via een app op smartphone of de gemeentelijke website.”

Voor de voorstelling van de Schoolroutekaart in De Pit, konden kinderen vragen stellen aan gedeputeerde Gillis, schepen Hermans en burgemeester Claeys. Verschillende klassen hadden ook gedichtjes, liedjes en dansjes voorbereid.