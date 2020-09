Scholen en gemeente zetten in op fietsveiligheid met autoluwe woensdagen Nele Dooms

02 september 2020

16u44 2 Buggenhout De verschillende scholen stappen, met steun van het Buggenhoutse gemeentebestuur, in een project van ‘autoluwe woensdagen’. Dat werd zopas gelanceerd en moet de fietsveiligheid in de bosgemeente ten goede komen. “We plannen bovendien nog een reeks andere maatregelen op dat vlak”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V).

In de Kleuterschool Opdorp, aan de Vekenstraat, kennen ze de autoluwe woensdagen al langer, maar nu springen ook de andere Buggenhoutse scholen op de kar. “Op een autoluwe woensdag laten ouders die hun kindjes naar school brengen de auto eens thuis”, legt directeur Griet Van Weyenberg uit. “In de plaats komen ze te voet of met de fiets. De auto wordt verbannen en fiets is koning. Als beloning zorgen we op school voor een tas koffie en een dansje met de kindjes. Al is dat laatste door de coronamaatregelen bij de start van dit schooljaar niet mogelijk.”

Het gemeentebestuur stimuleerde de andere scholen om ook elke eerste woensdag van de maand autoluw te maken. Gemeenteschool De Pupil van Opdorp, gemeenteschool ‘t Sprinkhaantje in Buggenhout, Vrije Basisschool Opstal en de Sint-Vincentius Basisschool Buggenhout doen mee. De andere scholen overwegen om één van de volgende maanden in te stappen. “We ontwierpen ook een een speelse banner waarmee scholen kunnen aangeven dat ze autoluwe woensdag hebben”, zegt schepen Hermans. “Op deze manier zijn we alvast weer een goede stap op weg om van Buggenhout een echte fietsgemeente te maken. Onze jeugd geeft het goede voorbeeld.”

De komende maanden zal het gemeentebestuur bovendien nog maatregelen lanceren voor meer fiets- en verkeersveiligheid. Zo komen er in de zone 30 van schoolomgevingen digitale snelheidsborden om bestuurders te wijzen op hun snelheid. “We zullen ook het Octopusplan uitrollen in de schoolomgevingen”, zegt Hermans. “Dat betekent dat in de buurt van scholen veelkleurige palen en totems komen om de aanwezigheid van schoolkinderen te benadrukken. Het begin van een schoolomgeving gaan we duidelijk aangeven via een groene band op de straat met als opschrift ‘schoolzone’ over de ganse breedte van de straat.”