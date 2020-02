Schermen aan Damstraat net op tijd geplaatst: eerste padden al gespot Nele Dooms

04 februari 2020

18u02 0 Buggenhout De natuurliefhebbers die langs de Damstraat in Opdorp meterslang voor schermen en ingegraven emmers zorgden in de bermen, waren er net op tijd bij om die klus te klaren. De paddentrek blijkt immers nu al op gang te zijn. De eerste padden werden meteen al gespot.

Het is het tiende jaar dat vrijwilligers zorgen voor een paddenoverzetactie in de Damstraat in Opdorp. Daar is het, eens het wat warmer wordt na de winter, altijd heel druk met padden die van de ene kant naar de andere kant van de straat trekken om zich in de poel vlakbij de ijskelder voort te planten. Natuurliefhebbers zorgen voor schermen en emmers waar de diertjes invallen om ze vervolgens manueel de straat over te zetten. Zo wordt voorkomen dat ze platgereden worden door auto’s.

“Zaterdag werden de schermen geplaatst en de emmers ingegraven langs de kant van het voetbalterrein”, zegt Luc Verhelst, stuwende kracht achter de actie. “De dag erna hadden we al onmiddellijk succes. Zondagmorgen vonden we al één vrouwtje en drie mannetjespadden in de emmers. Maandagavond kwamen daar nog eens 11 mannetjes, 2 vrouwtjes en een koppeltje bij, samen met het eerste bruine kikkervrouwtje. Het zijn vroege pioniers van een nieuw paddentrekseizoen.”

De komende weken blijven vrijwilligers dagelijks op pad gaan om padden, kikkers en andere amfibieën over te zetten. Ze verwachten dit seizoen op deze manier zo’n duizend diertjes te helpen.