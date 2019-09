Schepen slaat aan het koken tijdens gemeenteraad om oppositie van antwoord te dienen: “Werken kerkhof zijn pas klaar als alle ingrediënten verwerkt zijn, net zoals bij een taart” Nele Dooms

27 september 2019

11u48 0 Buggenhout De maandelijkse gemeenteraad in Buggenhout leek deze keer plots meer een kookles. Schepen Nadine Sertijn (CD&V) trok er zelfs een schort voor aan en haalde kookmateriaal en ingrediënten voor een taart boven. Zo diende ze oppositieraadslid Hilde Bruggeman (Open Vld) van antwoord. En de discussie... die werd afgesloten met een lekker stukje taart voor iedereen.

Open Vld-gemeenteraadslid Hilde Bruggeman wilde het hebben over de toegankelijkheid voor mindervaliden op het kerkhof van Buggenhout. Daar zijn al een aantal maanden werken bezig voor een totale heraanleg van de site. Bruggeman vindt dat er nog werk aan de winkel is om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers te verbeteren. De computer deed wat lastig om de powerpointpresentatie, die Bruggeman daarover voorbereidde, aan de praat te krijgen, en dus begon het raadslid mondeling knelpunten op te sommen. Tegelijk haalde schepen Nadine Sertijn (CD&V), bevoegd voor de begraafplaatsen, plots kookmateriaal boven.

Sertijn trok een schort aan, plaatste een kom en klopper op de tafel en voegde daar onder andere eieren, melk en bloem aan toe. “Want werken uitvoeren, dat is zoals een taart bakken”, verklaarde de schepen zichzelf. “Je hebt verschillende ingrediënten nodig om dat tot een goed einde te brengen en het is pas helemaal klaar als de taart te proeven is. Hetzelfde geldt voor het kerkhof. Ja, er zijn nog punten te verbeteren, maar de werken zijn dan ook nog niet helemaal afgerond.”

Sertijn toonde daarop met een filmpje hoe ze, onder andere op het kerkhof van Opstal dat wel al volledig heraangelegd is, zelf de test over de toegankelijkheid deed, in gezelschap van een dame in rolstoel en positief evalueerde. “Tegen Allerheiligen moet dat ook in het centrum het geval zijn”, benadrukte ze. Na haar betoog, kreeg de computer ook de presentatie van Bruggeman aan de praat. Maar tegen dan hadden de raadsleden al meer aandacht voor de verrassing die Sertijn boven water haalde: een zelf gebakken taart, die ze uitdeelde aan iedereen in de zaal.