Roger en Maritta zijn gouden paar Nele Dooms

16 oktober 2019

18u06 1

Roger Asselman en Maritta Bosman vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een feest in Zaal Eldorado in Opdorp. “De dag daarna spraken we meteen opnieuw af. Deze keer in Het Sportpaleis in Opstal”, vertellen ze. “En we zijn blijven afspreken. Tot we getrouwd zijn.” Roger werkte aanvankelijk in de fabriek van Vermylen in Baasrode en vervolgens 36 jaar lang in een labo in Brussel. Ook Maritta werkte daar tot haar pensioen. De twee kregen één zoon. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen. De vrije tijd vullen de twee jubilarissen met wandelen en petanque. Bovendien zijn ze geliefd bij Eendracht Buggenhout, waar ze al jaren een helpende hand toesteken.