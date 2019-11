Rode Neuzenfeestje voor leerlingen Sint-Vincentiuscollege Nele Dooms

22 november 2019

De leerlingenraad van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout organiseerde vrijdagmiddag een Rode Neuzenfuif op school. De jongeren verkochten hotdogs, lekkere spajes en Rode Neuzenaccesoires. Daarmee zet de school zich in voor de actie Rode Neuzen van VTM en radiozender Qmusic om jongeren mentaal en fysiek sterker te maken. De Rode Neuzenfuif sloot alvast een reeks andere activiteiten af. Zo werden eerder al pannenkoeken verkocht door de leerlingen van 3 Sociaal-Technische Wetenschappen. “We stellen alles in het werk om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen”, zeggen de jongeren. “De centen gaan naar Rode Neuzenprojecten in onze school. Zo werken we een Warme William-campagne uit. Een Warme William is iemand die er is voor een ander en oprecht aandacht heeft voor die ander. Het project zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren.”