Retributie op GFT-bak afgeschaft, maar algemene huisvuilbelasting omhoog Nele Dooms

03 januari 2020

Inwoners van Buggenhout moeten vanaf dit jaar geen retributie meer betalen op het gebruik van een GFT-container voor groente-, fruit- en tuinafval. De algemene belasting op afvalophaling gaat wel omhoog van 35 naar 45 euro. "We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen de hoeveelheid restafval in onze gemeente zal doen dalen", zegt schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V).

Tot nu toe betaalden Buggenhoutenaren een jaarlijkse retributie van 30 euro voor het gebruik van een groene GFT-container. Maar dat is nu, vanaf 1 januari 2020, afgeschaft. Elk Buggenhouts gezin heeft daardoor recht op één gratis groene bak. Daarvoor is keuze tussen een grote container van 120 liter of een kleine van 40 liter.

Wat het gemeentebestuur hierdoor aan inkomsten verliest, probeert het wel te compenseren door de algemene gemeentebelasting op ophalen van afval op te trekken. Die gaat omhoog van 35 naar 45 euro. “Voor wie al een GFT-bak gebruikte, betekent dit nog altijd minder betalen dan met de vroegere retributie op de GFT-container”, zegt schepen Hermans.

Meer afval sorteren

Met het gratis ter beschikking stellen van GFT-bakken, hoopt de gemeente de inwoners aan te zetten nog meer afval te sorteren. “De hoeveelheid restafval in Buggenhout bedraagt momenteel gemiddeld 126 kilogram per jaar per inwoner”, weet Hermans. “Dat willen we graag naar 122 kilo krijgen. Als iedereen meer zijn GFT-bak gaat gebruiken, betekent dit alleszins al een daling van het restafval want groente-, fruit- en tuinafval komt daar dan niet meer bij terecht. In Buggenhout werd tot nu toe heel wat minder GFT opgehaald: zo’n 45 kilo per inwoner per jaar. Terwijl dat in andere omliggende gemeenten gemiddeld rond de tachtig kilo ligt. Daar moet Buggenhout ook naartoe.”