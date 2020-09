Restauratie pastorie voorzien in fasen, ook koetshuis zal in project betrokken worden Nele Dooms

11 september 2020

15u22 1 Buggenhout Een restauratie van de pastorie van Buggenhout zal in verschillende fasen gebeuren. Zo wil het gemeentebestuur subsidiëring voor het project sneller doen gaan. Bovendien zal ook het koetshuis bij het project betrokken worden.

Tijdens de jongste gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA) naar een stand van zaken in het dossier van de pastorie. Die is beschermd als monument en hoewel vorige legislaturen beslist was dat het pand verkocht zou worden, kwam CD&V eens ze zelf aan de macht was terug op die beslissing. Die wil het gebouw behouden om er onder andere heemkring Ter Palen en de Kerkraad in te huisvesten en multifunctionele ruimten voor onder andere vergaderingen van vereningen in te voorzien.

Dat betekent dat het gemeentebestuur het gebouw ook moet restaureren. Daar kon schepen Geert Mannaert (CD&V) tijdens de gemeenteraad meer duidelijkheid over geven. “Omdat de pastorie beschermd monument is, kan de gemeente voor een restauratie subsidie van de Cel Onroerend Erfgoed krijgen”, zegt die. “Alleen staat er een rem op grote en dus dure restauratiedossiers. Om dit toch snel genoeg te laten gaan, zullen we alles opsplitsen in delen zodat we gebruik kunnen maken van de andere regeling, met beperkte subsidie van 25.000 euro per jaar. Een herstel van de dakgoten bijvoorbeeld, wat 50.000 euro kost, zullen we dan verspreiden over twee jaar. De werken starten dan eind 2020 en lopen door begin 2021.”

De dakgoten moeten als eerste hersteld worden, omdat de erbarmelijke staat ervan voor vochtinsijpeling in het gebouw zorgt. Een aanbestedingsdossier wordt eerstdaags opgemaakt. “Ondertussen is ook een stabiliteitsstudie bezig, onder andere om te kijken of de eerste verdieping het archief van Ter Palen kan dragen.

Van Onroerend Erfgoed moet het gemeentebestuur ook een globaal toekomstig beeld voor de hele pastoriesite opmaken. Daar hoort ook een visie voor de herbestemming bij. Ook het koetshuis wordt hierbij betrokken. Dat verkeert momenteel in heel slechte staat en staat zelfs op instorten. “Er is alvast een studie rond instandhoudingswerken nodig en het dak moet prioritair aangepakt”, zegt Mannaert.