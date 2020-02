Restant speelt “De Golf” naar waargebeurde feiten Nele Dooms

07 februari 2020

17u58 0 Buggenhout Tejater Restant van Buggenhout is toe aan een nieuwe productie en brengt deze keer waargebeurde feiten weer tot leven. De acteurs staan met “De Golf” op het podium.

Daarmee vertellen ze het verhaal van geschiedenisleraar, Frank De Belder die in zijn klas les geeft over het nazisme en de Tweede Wereldoorlog. Hij start een experiment om de leerlingen te tonen hoe bewegingen als het nazisme konden ontstaan en steeds weer opnieuw kunnen opkomen. Zo ontstaat De Golf, een groepsgebeuren dat de hele klas en zelfs de hele school op zijn kop zet. Dat dreigt uit de hand te lopen. “De Golf” is gebaseerd op een gebeurtenis die werkelijk plaatsvond in 1969 op een school in Palo Alto in het Amerikaanse Californië.

Acteurs van dienst zijn Filip Stallaert, Marianne Mariman, Marieke Peleman, Safo Van Puyenbroeck, Luna Coene, Lotte Stallaert, Lotte Detand, Pauline Bas, Nelle Cools, Lise Cools, Stan De Cock, Birger De Vuist, Lukas Van den Broeck, Quito Vanroose en Luka Michielsens. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 8 februari, donderdag 13 februari, vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari, telkens om 20 uur. Toegangskaarten kosten 11 euro. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Pallieter, aan de Broekstraat 2 in Opstal. Info: 052/33.60.18 of reservatie@restant.be.