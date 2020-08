Restant en De Vossen lanceren samen theaterwandelingen: “Duidelijk nood aan coronaproof activiteiten” Nele Dooms

21 augustus 2020

12u52 0 Buggenhout Tejater Restant en wandelvereniging De Vossen van Buggenhout slaan de handen in elkaar en lanceren een theaterwandeling. Op die manier proberen beide verenigingen de coronacrisis het hoofd te bieden. “Folkloristische Buggenhoutse Verzinselkes” moeten in deze zware tijden wat verstrooiing brengen.

De coronacrisis maakt het ook verenigingen niet gemakkelijk en dat ondervindt ook toneelvereniging Tejater Restant. “We hebben onze productie moeten annuleren wegens de lockdown, maar dat zorgt ook voor een financiële impact”, zegt voorzitter Pol Verest. “We hebben immers inkomsten nodig om de huur van Zaal Pallieter te kunnen blijven betalen. En dus gingen we op zoek naar oplossingen om financieel niet te verzuipen. Aanvankelijk kwamen we op het idee van een hoorspel, maar dat bleek zo intensief dat er geen beginnen aan was.”

Wandelclub De vossen bracht mee de oplossing. Bij die vereniging liepen ze al langer met het idee rond om wandelen aan theater te koppelen. “We proberen Buggenhout met onze wandelinitiatieven te promoten”, zegt voorzitter Franky Meskens. “Dat kan ook door tijdens tochten toneel als randanimatie aan te bieden. In Restant vonden we de geschikte partner om dit waar te maken.”

Resultaat is de theaterwandeling “Folkloristische Buggenhoutse Verzinselkes”. Tijdens een tocht van zes kilometer krijgen deelnemers drie toneelmomenten voorgeschoteld. “Twee ervan zijn gebaseerd op de stripverhalen die over Buggenhout al eerder gemaakt werden: ‘Het Geheim van de Boskapel’ en 'Het Spook van de Pastorie’. En dan bieden we nog de vertelling ‘De Madam met den hoed’ over een anekdote tijdens Bosbegankenis.”

Acteurs van dienst zijn Herman Maes en Curd Mertens, Veerle Cool en Ann Sirou en Chris Baeyens en Eddy Baeyens. Zij zorgen telkens voor een kwartiertje toneelplezier ter hoogte van de Wiesbeekhoeve, de parking aan het kerkhof in de Blauwselstraat en Zaal Pallieter.

Restant en De Vossen schrikken van de gigantische interesse die er al meteen is voor het initiatief. “Het was een gok: erop of eronder”, zegt Verest. “Ofwel zouden mensen te bang zijn om deel te nemen ofwel enthousiast. Het is duidelijk dat laatste geworden. Blijkbaar zitten velen te wachten op iets dat ze coronaproof kunnen beleven.”

Theaterwandelingen zijn er op zondag 20 september, zaterdag 26 september en zondag 27 september, met startmomenten om 15, 15.30, 16, 16.30 en 17 uur. Er kan telkens gewandeld worden per groep van 20 personen. Deelnemen kost 5 euro voor leden van De Vossen en 7,5 euro voor anderen. Info en reservatie: www.restant.be of 052/33.60.18.