Renners Fietsclub TGV Opstal halen top Mount Ventoux Nele Dooms

27 september 2019

De renners van Fietsclub TGV Opstal hebben hun fietsseizoen in schoonheid afgesloten. Dat gebeurde met een vierdaagse in de Provence in Frankrijk. “De legendarische Mont Ventoux van 1.909 meter hoog, gekend uit de Tour de France vanwege de moeilijkheidsgraad en het kale maanlandschap, beklimmen was ons doel”, zegt voorzitter Geert Hermans. “We fietsten hem uiteindelijk liefst drie keer op: vanuit Sault, Bédoin en Malaucène. Zo bedwongen we alle kanten van de Mont Ventoux en daar zijn we erg trots op. We kijken tevreden terug op deze expeditie.”