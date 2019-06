Reigersweg wordt fietsstraat Nele Dooms

06 juni 2019

13u19 4 Buggenhout De Reigersweg zal ingericht worden als fietsstraat. Dat heeft de gemeenteraad van Buggenhout goedgekeurd. Ter hoogte van Heibos komt bovendien een tractorsluis, om autoverkeer te weren.

“In dit deel tussen de Beukenstraat en Heibos zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn voor de inwoners en aangelanden”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Het deel tussen de Dammekenstraat en Heibos wordt dan effectief fietsstraat. Fietsers hebben dan altijd voorrang en wagens mogen hen niet inhalen. Voor bestuurders geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.”

Er komen diverse verkeersborden in de Reigersweg om dat aan te duiden. De gemeente voorziet ook logo’s op het wegdek om te wijzen op de fietsstraat, net als een stippellijn in het midden van de straat. Het hele traject krijgt ook een nieuw wegdek in asfalt, voor het comfort van de fietsers. Het gemeentebestuur voorziet 80.000 euro voor het project. “De Reigersweg maakt op lange termijn deel uit van een groot fietstraject tussen Dendermonde en Mechelen”, zegt Hermans. “Wij maken alvast deze verbinding mogelijk. Zo realiseren we stap voor stap de noodzakelijke fietsverbindingen in Buggenhout.”