Reigersweg volledig klaar als fietsstraat Nele Dooms

13 januari 2020

17u07 0 Buggenhout De Reigersweg in Buggenhout is voortaan een echte fietsstraat. Alle nodige wegmarkeringen, signalisatie en verkeersborden zijn daarvoor aangebracht. Het hele traject kreeg ook een nieuw wegdek in asfalt, voor het comfort van de fietsers.

In een fietsstraat geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Auto’s mogen er fietsers niet inhalen. Met de ingreep wil het gemeentebestuur de veiligheid van fietsers in deze straat verhogen.

Ter hoogte van Heibos werd bovendien een tractorsluis geplaatst. “Doorgaand verkeer is daardoor niet meer mogelijk en zo maken we komaf met sluipverkeer”, zegt schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten in de Reigersweg tussen Beukenstraat en Heibos.”

De Reigersweg moet op lange termijn deel uitmaken van een groot fietstraject tussen Dendermonde en Mechelen. Door van deze verbinding een fietsstraat te maken, realiseert de gemeente al een eerste stap in de noodzakelijke fietsverbindingen in Buggenhout.