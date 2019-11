Reigersweg en Nieuwstraat eerste fietsstraten in bosgemeente Nele Dooms

17u49 0 Buggenhout Buggenhout neemt binnen afzienbare tijd de allereerste twee fietsstraten in de bosgemeente in gebruik. Het zijn de Reigersweg en de Nieuwstraat die op deze manier ingericht zullen worden.

In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang en moeten automobilisten deze zwakke weggebruikers altijd voor laten gaan. Ze mogen hen niet inhalen. Er geldt ook een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Om van de Reigersweg een fietsstraat te maken, starten de werken op maandag 18 november. Een aannemer zal hier de asfalteringslaag vernieuwen en de nodige signalisatie plaatsen. Om doorgaand verkeer in de Reigersweg onmogelijk te maken, wordt voorbij Heibos een tractorsluis geplaatst. Auto’s kunnen dan wel nog via Heibos richting Brandstraat als zij vanuit de Baasrodestraat komen. De Reigersweg wordt op deze manier vanuit de Beukenstraat een doodlopende straat. Voor bewoners is tweerichtingsverkeer nog mogelijk. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Reigersweg.