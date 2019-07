Regularisatie te veel betaalde bijdragen door OCMW-medewerkers sinds 1990 loopt voor sommigen op tot 2.500 euro: Vlaams Belang hekelt maximum terugbetaling van vijf jaar Nele Dooms

04 juli 2019

17u27 0 Buggenhout Oppositiepartij Vlaams Belang wil dat de OCMW-medewerkers van het rusthuis die daar recht op hebben een extra terugbetaling krijgen van eerder onterecht betaalde sociale zekerheidsbijdragen. Gemeenteraadslid Steven Creyelman drong daar tijdens de jongste gemeenteraad op aan. “Door slechts vijf jaar terug te gaan, lopen veel medewerkers honderden tot duizenden euro’s mis waar ze recht op hebben”, klinkt het.

Jarenlang betaalden statutaire OCMW-medewerkers op de weddetoeslag die ze kregen voor het presteren van wisselende diensten in het rusthuis Herfstdroom onterecht sociale zekerheidsbijdragen. Tijdens een laatste inspectie van de diensten van de sociale zekerheid bleek dat dit geregulariseerd moet worden. “Omdat het personeel onterecht sociale zekerheid betaalde, moeten ze dat terug krijgen”, legt oppositieraadslid Creyelman (VB) uit. “Meer dan twintig jaar lang hebben deze mensen te veel geld afgedragen.”

Het schepencollege van Buggenhout besliste om de regularisatie met terugwerkende kracht door te voeren vanaf 2014. Voor vijf jaar krijgt het OCMW-personeel dus de som die het te veel betaalde terug. Maar voor de jaren voordien niet. De toestand liep al mis van in 1990.

Nieuw voorstel uitwerken

“Dat deze mensen dan alleen het geld terugkrijgen van de voorbije vijf jaar is absoluut niet rechtvaardig”, zegt Creyelman. “Personeelsleden zien zo tot maar liefst 2.500 euro door hun neus geboord. En dat is geld waar ze effectief recht op hebben. Het is toch maar niet meer dan normaal dat onze medewerkers er in volle vertrouwen mogen van uitgaan dat hun loon correct wordt betaald en we hen dus volledig terugbetalen.”

Bij het Buggenhoutse schepencollege klinkt het dat het de wet is die bepaalt dat er slechts vijf jaar terug moet gegaan worden om te regulariseren. Omdat Creyelman opwerpt dat de wet evenwel niet verbiedt om wel verder terug te gaan in de tijd, is het schepencollege bereid de zaak te herbekijken. Er zal een nieuw voorstel voor de terugbetaling uitgewerkt worden.