Reeën uit bos gered van aanrijdingen dankzij reewildspiegels: reflectie koplampen zorgt dat dieren Kasteelstraat niet oplopen Nele DOOMS

26 november 2019

13u29 0 Buggenhout Natuur en Bos pakt uit met een nieuw project om de reeën in Buggenhout Bos te beschermen. Langs de straat worden hiervoor zogenaamde ‘reewildspiegels’ geplaatst. Omdat die de lichten van voorbij rijdende wagens reflecteren, zorgen ze ervoor dat reeën niet zomaar de weg oversteken en aangereden worden.

Grote bedrijvigheid heerst er momenteel in de Kasteelstraat in Buggenhout, die door Buggenhout Bos loopt. Werklui zijn er, in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos, bezig met het plaatsen van een hele reeks reewildspiegels. Dat zijn kleine paaltjes met daarop een blauwkleurige reflector. Om de 25 meter komt er een exemplaar. Dat gebeurt langs het hele traject van aan het tankstation Texaco tot aan de grens met Peizegem.

Het initiatief moet de reeën die zich momenteel in Buggenhout Bos ophouden, redden en beschermen. Boswachter Reinhart Cromphout is overtuigd van het nut van het project. “Er leven momenteel een twintigtal reeën in het bos”, zegt hij. “En dat willen we natuurlijk graag zo houden, misschien hun aantal zelfs nog doen toenemen. Het heeft vrij lang geduurd vooraleer reeën dit Buggenhout Bos ontdekten en er zich begonnen te vestigen. Sinds een vijftiental jaar is hun aantal systematisch toegenomen. Dat is natuurlijk een mooie zaak.”

Aanrijdingen

Alleen zorgt die toenemende populatie er voor dat er ook steeds meer reeën de weg oversteken, van de ene kant van het bos naar de andere. Op verschillende plaatsen steken de dieren vanuit het bos of veld de Kasteelstraat over, maar daarbij loopt het ook regelmatig fout. “Het voorbije jaar vonden enkele aanrijdingen met reeën plaats”, weet Cromphout. “Vaak heeft dat, naast blikschade aan de betrokken wagen, ook een dode ree tot gevolg.”

De reewildspiegels moeten voorkomen dat dit in de toekomst nog gebeurt. “De spiegels op de paaltjes die overal geplaatst worden weerkaatsen de koplampen van de auto’s”, legt Cromphout uit. “Daardoor gaan lichtflitsen richting bos en dat schrikt de dieren af. Daardoor komen ze niet naar de weg als er een auto rijdt en kunnen er dus ook geen aanrijdingen gebeuren. De spiegels vormen dus een belangrijke factor voor het verhogen van de veiligheid voor zowel dier als mens.”

Blauw

Dat de reflectoren een blauwe kleur hebben, is geen toeval. Volgens onderzoek en ervaring heeft die kleur het beste effect”, weet de boswachter. “Wilde dieren kunnen enkel groene en blauwe kleuren onderscheiden. Blauw geldt voor hen als een waarschuwende kleur, omdat deze kleur in de natuur niet voorkomt. Omdat het systeem met reflectie van licht functioneert, werkt het natuurlijk vooral ‘s nachts.”

De nieuwe reewildspiegels zullen vooral in het voorjaar hun nut hebben. “Reeën leven in de winter samen in groepjes”, legt de boswachter uit. “In de lente vallen die groepen echter uit elkaar en gaan de dieren, als voorbereiding op de paartijd, apart nieuwe territoria verkennen en inpalmen. Veel dieren trekken dan rond op zoek naar een geschikte plek. Daarbij kruisen ze dus vaak onnatuurlijke barrières zoals wegen. In Buggenhout is dat de Kasteelstraat. De ervaring leert dat er een afname met 73 procent is van het aantal ongevallen met reeën op plaatsen waar deze reewildspiegels geplaatst werden.”