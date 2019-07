RECENSIE: Adai ***1/2 Tijs Van Puyenbroeck

10 juli 2019

11u10 2 Buggenhout De obligate tapasbar in België, niet zelden een recept voor middelmatige en dure tapas waarbij je met veel moeite Spanje proeft. Niet zo in Adai, waar je op lekkere hapjes wordt getrakteerd. En dat met een Belg in de keuken.

Het restaurant Mario Van Riet en Juan Quesada ligt op de Dries van Opdorp, met 3,7 hectare het grootste gemeenteplein van Oost-Vlaanderen. De kok studeerde aan de Hotelschool van Wemmel en raakte smoorverliefd op Spanje. Na wat omzwervingen in Spanje kwam hij in de deelgemeente van Buggenhout terecht.

Wanneer we een tafeltje boeken is het ‘s avonds nog aangenaam warm en gaan we in op de vraag om op het terras te zitten. Je waant je niet in Spanje, maar het groene plein laat een zekere rust over je neerdalen. Zeker een aanrader als het weer goed zit.

Nog voor we goed en wel neerzitten, verschijnt een lang smal bord in het midden van tafel: verschillende soorten boter, scherpe aioli - saus op basis van look, tapenades en enkele broodsoorten. Zo hoort het volgens ons. Laat je gasten geen halfuur zitten met hun kaarten. Geef ze een hapje, de kaart en vraag naar een aperitief. Ik drink een ietwat flauwe mojito (8,5 euro), mijn vriendin gaat voor de cocktail van het huis. Die scoort beter.

Bij Adai kies je uit tapas à la carte of een vooropgesteld menu. We gaan voor het tweede (37,90 euro per persoon). Na enkele minuten komt de gastheer, zwaar Spaans accent maar glimlach oor tot oor, met een pot aardappelsalade van kip, spek in een sinaasappelvinaigrette aandraven. Ik schat ruw dat de mengeling een halve kilo weegt. Niet meteen de verfijnde presentatie maar de smaken zitten goed en de salade blijkt een passend gerecht bij de tijdloze klassieker serranoham met manchegokaas, tomaat en rucola.

Ondertussen trekt Juan een fles verdejo (29,4 euro) open uit Rueda. De droge wijn met fijne citrustoetsen en hier en daar wat fruit drinkt makkelijk weg, zeker op een zomerse avond als de onze.

Het niveau in de keuken gaat intussen omhoog. De toast met geitenkaas en pompoencrème die we krijgen, is vindingrijk. Even valt het Spaans menu uit de toon als er gegrilde groene asperges met pancetta verschijnen. De bereiding is echter top. Asperges koken zou verboden moeten worden. De saignant gebakken entrecote met een rijke rodewijnsaus die er op volgt, is lekker in alle eenvoud. De aardappels uit de oven met hun eigen pikante dip zijn een goeie begeleider.

Desserts staan op de kaart, maar we maken ons geen illusies en rekenen af op 120 euro. Kunnen we mee leven, al moeten we nu even gaan liggen.

Eten en drinken: 8,5/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10

Adai

Dries 21

9255 Opdorp

www.adai.be

Tapas: 6 - 25 euro

Dessert: 9,5 - 10,5 euro