Putten zijberm Dries verleden tijd door aanleg grasdals Nele Dooms

16 april 2020

14u18 0 Buggenhout Een aannemer is aan de Dries in Opdorp druk aan het werk om de zijberm een degelijke opknapbeurt te geven. Die wordt verhard met grasbetontegels.

Twee van de drie zijden van de Dries in Opdorp werden in het verleden al onder handen genomen. Voor de derde zijberm, aan de kant van café Drytoren, was het wachten tot nu. Een opknapbeurt komt echter geen dag te vroeg. De dolomietstrook tussen de kerk en de gemeenteschool lag er erg slecht bij, bezaaid met putten.

“Het dolomiet wordt nu vervangen door betonnen grasdallen”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Deze parkeerstrook krijgt daardoor een groen uitzicht, maar ook de putten zullen definitief tot het verleden behoren. Het hemelwater kan immers infiltreren met grasdallen.”

Ter hoogte van de Drytoren zal de aannemer, tussen de pomp en het kapelletje, kasseien aanleggen. De werken zijn volop bezig en zullen ongeveer een maand duren. Doorgang blijft mogelijk, maar ter hoogte van de werfzone geldt wel een parkeerverbod.