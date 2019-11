Proefopstelling als test voor meer rust: Monnikenveld wordt doodlopende straat Nele Dooms

13 november 2019

18u25 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout voert een proefopstelling in het Monnikenveld in Buggenhout in. Die zal een doodlopende straat worden. De nieuwe verkeersmaatregelen komen er op vraag van de bewoners uit deze wijk. Zij willen graag wat meer rust in hun straat.

Probleem in het Monnikenveld was onder andere dat het pleintje dat door spelende kinderen gebruikt wordt, doorgaand verkeer te slikken krijgt terwijl het daar niet voor ingericht is. Bovendien moet de Sportveldstraat in de toekomst deel uitmaakten van het tracé voor de fietsverbinding Dendermonde-Londerzeel.

Daarom is beslist om het Monnikenveld, aan de kant Sportveldstraat, anders in te richten. De straat zal afgesloten worden door zogenaamde “Omegabeugels”, zodat ze doodlopend wordt. Fietsverkeer blijft wel mogelijk.

De proefopstelling wordt deze week geplaatst in het verlengde van het voetpad in de Sportveldstraat. Later zal een evaluatie volgen van deze nieuwe verkeerssituatie. Op basis van die bevindingen, zal het gemeentebestuur een definitieve beslissing nemen.