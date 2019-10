Probleem met stikstoftank in metaalfabriek Koen Baten

06 oktober 2019

19u32 2 Buggenhout In de Kasteelstraat in Buggenhout werd de brandweer deze avond rond 18.00 uur opgeroepen voor een probleem in een stikstoftanks. Het probleem ontstond bij metaalfabriek ETS. “Het regelventiel bleek stuk te zijn waardoor er te veel druk kwam op de tank", zegt Wouter Van Den Broeck.

De buren merkten op dat er iets niet correct was en verwittigde de brandweer. Een technieker kwam ter plaatse en zette de kraan dicht waardoor het probleem was opgelost. “De fabriek gebruikt de stikstof bij het lassen. Er was niemand aanwezig op het moment van de feiten", klinkt het. “Stikstof is op zich niet echt gevaarlijk, tenzij je in een wolk van het gas staat.” De brandweer deed een grondige controle in het gebouw waarna hun taak er op zat.