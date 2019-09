Prijs Van Buggenhout volledig in teken werk Pieter Vanneste Nele Dooms

27 september 2019

14u10 1 Buggenhout De jaarlijkse Prijs van Buggenhout wordt een speciale editie. Die wordt deze keer volledig opgedragen aan de Buggenhoutse kunstenaar Pieter Vanneste. Hij zou dit jaar tachtig geworden zijn. Uit allerlei privéverzamelingen zijn kunstwerken van zijn hand samengebracht.

De Prijs Van Buggenhout is een jaarlijks initiatief, waarbij Kunstenaars uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant de kans krijgen hun werk te tonen tijdens een expo. Telkens komt een andere discipline, zoals keramiek, schilderkunst en beeldhouwkunst aan bod. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete werk. Met het initiatief wil de organiserende werkgroep de drempel om kunst te bezoeken verlagen en een breder publiek bereiken.

De editie 2019 wordt echter een ‘specialleke’. “We dragen deze Prijs van Buggenhout, die een paar jaar geleden ook de naam Kunstprijs Pieter Vanneste bij kreeg, volledig op aan de Buggenhoutse beeldhouwer Vanneste”, zegt Jean-Pierre Willems. “Hij was stichter-bezieler en eerste juryvoorzitter. Jammer genoeg is de man overleden, maar anders zou hij dit jaar tachtig geworden zijn. Dat vinden we een uitstekende gelegenheid om zijn werk en de herinnering aan Pieter weer levendig te maken.”

Voor de bijzondere tentoonstelling namen de organisatoren contact op met verschillende personen die kunstwerken van Vanneste in hun bezit hebben. “We vroegen hen of zij bereid waren hun werk voor één maand af te staan, opdat wij een representatieve tentoonstelling zouden kunnen opzetten”, zegt Willems. “De antwoorden waren uitermate positief.”

Vanneste gaf les aan verschillende academies en behaalde heel wat kunstprijzen. De menselijke figuur was de voornaamste inspiratiebron voor zijn werk. De vernissage van de Prijs van Buggenhout vindt plaats op zaterdag 28 september om 18 uur. Daarna blijft de tentoonstelling te bezoeken tot en met 27 oktober, elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de raadszaal van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout.