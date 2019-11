Politie voert onderzoek naar verdacht voertuig in Opdorp Koen Baten

28 november 2019

16u36 9 Buggenhout De politiezone Lebbeke/Buggenhout voert een onderzoek naar mogelijk verdachte handelingen aan de kerk in Opdorp woensdag. De politie werd telefonisch gecontacteerd door een mama die melding maakte van een verdacht voertuig met enkele personen aan boord.

Op sociale media werd een bericht verspreid dat het over een poging tot ontvoering zou gaan. De politie deed meteen een grondig buurtonderzoek. Bij de bevraging in de buurt werd al snel duidelijk dat er geen verdachte handelingen werden opgemerkt door de buurt. Uit de eerste vaststellingen kon de politie ook opmaken dat er geen fysieke aanraking en/of aanspreking is geweest door de inzittenden en het meisje.

De politiezone Buggenhout-Lebbeke voert een verder onderzoek naar de feiten.