Politie krijgt verschillende telefoons over auto die tegen betonblokken aanreed: takeldienst niet bereikbaar waardoor voertuig urenlang bleef staan Koen Baten

03 juli 2020

11u51 0 Buggenhout De politiezone Lebbeke/Buggenhout kreeg verschillende telefoons over een beschadigde BMW die aan het Genthof in Buggenhout aan de kant stond met vier pinkers op. De bestuurder was er afgelopen nacht mee gecrasht tegen de betonblokken die daar staan en probeerde zelf een takeldienst te bellen, maar deze kwam blijkbaar niet opdagen waardoor het voertuig urenlang bleef staan.

Wat de omstandigheden waren van het ongeval is niet duidelijk. De man verloor afgelopen nacht rond 1.30 uur de controle over zijn stuur en kwam tegen de haag en de betonblokken terecht. Het voertuig raakte beschadigd en was niet meer rijvaardig. De bestuurder zelf werd in eerste instantie niet aangetroffen in zijn voertuig, maar zou wel in de buurt rondgelopen hebben volgens de politie die vaststellingen heeft gedaan.

De man zelf had niet gedronken en was niet onder invloed. Hij probeerde na het ongeval blijkbaar zelf nog een takeldienst te bellen, maar deze is niet komen opdagen waardoor het voertuig deze ochtend nog altijd aan de kant stond en de politie heel wat ongeruste telefoons kreeg.