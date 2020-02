Plannen voor pop-upzomerbar in tuin pastorie Nele Dooms

07 februari 2020

15u47 0 Buggenhout De tuin van de pastorie, aan de Pastorijstraat in Buggenhout, krijgt een nieuwe invulling. Het is de bedoeling om er tijdens de zomermaanden een pop-upzomerbar te laten plaatsvinden. Schepen Geert Mannaert (CD&V) laat zich daarvoor inspireren door de successen van de zomerbar Santéboetiek in Lebbeke en de Jardin Creole in Dendermonde.

Het gemeentebestuur van Buggenhout besliste recent dat het de pastorie van Buggenhout, beschermd monument maar zijn beste tijd gehad, niet zou verkopen maar het zou behouden voor de gemeenschap van Buggenhout. Over een concrete invulling en bestemming van het gebouw is vooralsnog niet veel duidelijkheid, maar schepen Mannaert maakt wel al plannen voor de pastorietuin.

Het groen krijgt er alvast ondertussen een groot onderhoud, zodat de tuin overzichtelijker wordt. “De tuin was volledig overwoekerd, maar met de nodige ingrepen wordt dit weer een aangename groene zone”, zegt Mannaert. “En daar kunnen we handig gebruik van maken om voor wat extra leven in het centrum te zorgen. Met wat aangepast meubilair, tafeltjes en stoeltjes, kan het hier een heel gezellige zomerbar worden. Verenigingen kunnen dan de bar open houden en regelmatig kunnen muzikale optredens plaatsvinden.”