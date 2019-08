Petrus en Eugenia zijn briljanten paar Nele Dooms

29 augustus 2019

13u22 0

Petrus Van Gucht (86) en Eugenia Mertens (86) uit Buggenhout vieren hun briljanten jubileum. Ze stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Naar aanleiding van het jubileum kreeg het echtpaar een feestelijke ontvangst aangeboden in het gemeentehuis van Buggenhout. De twee wonen in de Ravenstraat. Ze hebben één zoon, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Eugenia sorteerde tijdens haar actieve carrière kledij bij Breuze in Opwijk. Petrus was kistenmaker waarbij hij kapotte bierbakken herstelde. Hij was daarna ook actief in de wegenbouw en eindigde zijn loopbaan bij matrassenbedrijf Reno in Opstal. Nu nog kunnen de twee niet stilzitten. Terwijl Eugenia kookt en poetst, kweekt Petrus vogeltjes en onderhoudt hij de moestuin.