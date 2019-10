Petrus en Denise vieren jubileum: “Vrienden geworden met de broers om bij Denise te geraken” Nele Dooms

14 oktober 2019

16u24 0

Petrus Sarens en Denise Daelemans uit Buggenhout vieren hun gouden huwelijksverjaardag. Ze trouwden precies vijftig jaar geleden. Petrus had dat indertijd slim bekeken om Denise te leren kennen. “Maten worden met de broers en zo bij de zus geraken”, lacht hij. “Ik zag Denise als mijn grote liefde en in 1969 trouwden we. Dat was een jaar vol grote gebeurtenissen met Eddy Merckx die zijn eerste Ronde van Frankrijk en datzelfde jaar ook de Ronde Van Vlaanderen won, met de landing van de eerste mens op de baan en de geboorte van Michael Schumacher. Maar dus ook ons huwelijk.” De twee kregen twee kinderen. Denise werd vervolgens fulltime huismoeder. Petrus werkte als lasser bij Electrabel. De vrije tijd vulde hij bij voetbalclub KFC Malderen, eerste als speler, dan als trainer, vervolgens als délégé en tot slot als scheidsrechter bij de veteranen. Eens de kinderen groter, werd Denise onthaalmoeder voor andere kinderen van de familie en nu doet ze dat voor de kleinkinderen. Dat zijn er ondertussen vier. Stilzitten is er nooit bij, want Petrus en Denise zijn lid van wandelclub De Vossen waarmee ze ettelijke kilometer afleggen.