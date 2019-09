Petanquevrienden sluiten zomerseizoen af met tornooi Nele Dooms

15 september 2019

09u17 1

De grote groep petanquevrienden in Opstal sluiten hun zomerseizoen af met een tornooi. Daarmee vieren ze het einde van het Petanquejaar. “Petanque leeft enorm in Opstal”, zegt Kaï Van Nieuwenhove. “Erwordt op enkele terreinen aan het Torenhof altijd lustig met de ballen gegooid. Het is echt een geweldige zomer geweest. Zo namen aan ons dorpstornooi liefst 32 ploegen deel, goed voor 159 spelers. In vier maanden tijd werden 186 wedstrijden gespeeld. Elke dinsdagnamiddag sinds april vond ook een mini-competitie plaats met steeds tussen de 32 en 56 deelnemers en elke zomeravond was er volk op de terreinen om recreatief te spelen. Uniek aan onze petanque in Opstal is dat we niet verbonden zijn aan een petanqueclub of een provinciale petanquecompetitie. Dit is puur als ontspanning en gezellig samenzijn. Alle deelnemers zijn afkomstig uit Opstal of sterk verbonden met het lokale verenigingsleven.” Vrijdag en zaterdag zijn er al halve finales gespeeld. Vandaag, zondag, om 18 uur, vindt de finale nog plaats op de velden achter de kerk aan Het Torenhof.

