Petanqueterrein Mosten krijgt opknapbeurt Nele Dooms

23 augustus 2019

16u24 1 Buggenhout Het gemeentelijk petanqueterrein in de wijk Mosten in Buggenhout ligt er weer wat beter bij. Daar zorgden de leden van Jong N-VA Buggenbout voor. Het terrein was sterk verwilderd en dus besloten ze zelf de handen uit de mouwen te steken.

Het speelterrein in de Mosten, met een glijbaan en en voetbalveldje, beschikt ook al jaren over een petanqueterrein. Het maakt dat op de site zowel jong als oud samenkomen. Alleen was er van petanque spelen niet veel sprake meer, omdat de petanquebaan overwoekerd was met onkruid en nog nauwelijks zichtbaar.

“De mannen van de groendienst hebben het al zo druk dat we beslisten hen een handje toe te steken en zelf het petanqueterrein een onderhoudsbeurt te geven”, zegt voorzitter van Jong N-VA Jonas De Smedt. “Alle onkruid is weg nu. Er is enkel nog wat verse dolomiet nodig om het terrein weer perfect te maken. Daarvoor rekenen we toch op de gemeente. Vroeger werd er heel vaak op dit terrein gespeeld. Hopelijk voorziet de gemeente nu wel in het nodige onderhoud, zodat er in de toekomst weer volop echt petanque gespeeld kan worden.”