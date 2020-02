Patrick De Cock bundelt geschiedenis Antigifcentrum in boek “Pillen en Producten” Nele Dooms

06 februari 2020

12u09 0 Buggenhout “Pillen & Producten”. Zo heet het nieuwe boek dat Patrick De Cock, historicus en voormalig journalist in Buggenhout, geschreven heeft. Aan zijn proefstuk was hij er niet mee, maar deze keer beet de man zich vast in de geschiedenis van het Antigifcentrum. Hij is dan ook al vijf jaar woordvoerder van de organisatie.

Door een jarenlange carrière als regiojournalist kent Patrick De Cock het klappen van de zweep om te schrijven. Een opleiding geschiedenis aan de universiteit maakt dat hij ook historisch opzoekingswerk de baas kan. Dat resulteerde in de jaren negentig al eens in een eerste boek: “In Houwe Trouwe”, over de geschiedenis van de Christelijke Arbeidersbeegwing in het arrondissement Dendermonde. Nu heeft De Cock een tweede boek geschreven.

“Daar heb ik vier jaar aan gewerkt”, zegt hij. “Vijf jaar geleden werd ik woordvoerder van het Antigifcentrum. Omdat een directeur met pensioen ging, rees het idee om bij wijze van afscheid de geschiedenis van het centrum in een boek te gieten. Dat moest gebeuren tussen al het andere werk door. Ik dook in archieven, deed gigantisch veel opzoekingswerk en zette me aan het schrijven.”

Met een achtergrond als schrijver en geschiedkundige is het resultaat een vlot leesbaar boek. Start van het verhaal zijn de jaren vijftig en zestig. “Na de oorlog kwamen plots heel wat nieuwe producten op de markt, de welvaartsmaatschappij ontstond”, vertelt De Cock. “Mensen kenden daar de gevaren niet van. Denk maar aan schoonmaakproducten bijvoorbeeld of verf, die in die periode nog extreem giftig was omdat er zoveel lood in zat. Er was ook veel zwaardere medicatie dan nu op de markt. Het resulteerde toen in ongelooflijk veel sterfgevallen, heel vaak kinderen, door onopzettelijke vergiftiging. Het Antigifcentrum is in die periode opgericht om mensen te kunnen waarschuwen voor die gevaren en hen te helpen indien nodig.”

Dat iedereen ondertussen de gevaren van producten beter kent, leidt geen twijfel. Maar het Antigifcentrum heeft volgens De Cock zeker nog altijd zijn nut. “We krijgen meer dan 60.000 oproepen per jaar te verwerken”, weet hij. “Experts staan de bellers van onze, overigens gratis, telefoondienst dan bij met raad en daad. Als wij er niet zouden zijn, dan zouden al die mensen naar de huisarts of spoeddienst in een ziekenhuis trekken. Dat ze nu naar ons centrum kunnen bellen, betekent een gigantische besparing voor de maatschappij.”

Wie meer wil weten over het Antigifcentrum, kan het boek van De Cock lezen. Dat kost 24 euro. Bestellen kan via www.antigifcentrum.be.