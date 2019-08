Pasar Zomert met boswandeling Nele Dooms

20 augustus 2019

15u29 2

De vereniging Pasar organiseert op vrijdag 23 augustus haar evenement ‘Pasar Zomert’. Naar aanleiding hiervan staat een boswandeling in Buggenhout op het programma. Blikvangers onderweg zijn de Hollebeek, de Eendeput, de speelzone aan de Konijnenberg, de nieuwe blokhut, het nieuwe aangeplante bos en de vijfhonderdjarige Boskapel.

De wandeling start om 18.40 uur en is ongeveer zeven kilometer lang. De deelnemers verzamelen op de gemeentelijke bosparking, aan de Kasteelstraat in Buggenhout. Vlak voor het vertrek trakteert brouwerij Bosteels met een gratis Kwak of Karmeliet.

Deelnemen aan Pasar Zomert kost 1,5 euro voor niet-leden. Info: wderidder@skynet.be of 0477/56.36.13.