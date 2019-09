Pasar wandelt in Lippelo bos Nele Dooms

23 september 2019

Pasar Buggenhout organiseert op zaterdag 28 september een wandeling door Lippelo bos. Wie wil, kan de tocht ook als GPS-wandeling afleggen. Voor deelnemers die daar kennis over willen opdoen, zijn enkele GPS-toestellen ter beschikking. Hiervoor werken de organisatoren samen met Pasar GPS-wandelclub Dender. De wandeling start om 14 uur. De deelnemers verzamelen aan café De Wandeling, aan de Kasteeldreef 11 in Lippelo. Deelnemen kost 3 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: 052/33.37.73 of via etienne.hermans@telenet.be.