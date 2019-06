Pasar trekt op culinaire fietstocht Nele Dooms

11 juni 2019

12u58 0

De vereniging Pasar Buggenhout organiseert op zaterdag 15 juni een culinaire fietstocht. De deelnemers maken een tocht van ongeveer zestig kilometer en verkennen onderweg Lebbeke, Overmere Donk, Dendermonde, Vlassenbroek en Baasrode. Er zijn enkele tussenstops voorzien waar iedereen de buiken kan vullen en iets lekkers kan proeven. De hele route is uitgestippeld langs landelijke en rustige wegen. Start en aankomst zijn voorzien aan de Drytoren, aan de Dries in Opdorp. Het vertrek vindt daar plaats om 9.15 uur. Als slotmoment is een maaltijd met onder andere varkensgebraad voorzien. Deelnemen kost 30 euro voor leden van Pasar, 33 euro voor niet-leden. Iedereen mag mee. Info en inschrijvingen: 0473/81.09.27 of via etienne.hermans@telenet.be.