Parochie viert vijftig jaar pastoor André Van Duyse Nele Dooms

25 augustus 2019

11u43 0 Buggenhout Feest in de parochie van den Briel in Buggenhout. Pastoor André Van Duyse, overigens dit jaar precies 75 jaar geworden, viert er zijn jubileum. Hij is vijftig jaar priester. Komt nog eens bij dat de kerk van Den Briel zeventig jaar bestaat.

De Heemkring Baceroth van Baasrode zorgde naar aanleiding van het jubileum voor een tijdschrift over de Brielparochie en pastoor Van Duyse. En in de kerk werd een misviering in het teken gezet van de verjaardagen. Zo vierde de Briel, op de grens van Buggenhout en Baasrode, het jubileum van haar priester.

Van Duyse liep school aan het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren en volgde Latijn-Grieks. Hij was ook misdienaar, elke ochtend om 6.30 uur voor de start van de lessen. “Na de mis haalde ik vlug mijn boekentas thuis op en als de torenklok begon te slaan kon ik met een kleine spurt altijd nog net op tijd op de speelplaats van de school verschijnen”, herinnert de pastoor zich. Na het middelbaar volgde een opleiding aan het seminarie.”

Van Duyse werd priester gewijd in juli 1969. Vanaf 1979 begon hij les te geven als leraar godsdienst aan het toenmalige Sint-Michielscollege in Buggenhout. Nog wat later werd hij parochiepriester voor den Briel. In 1995 werd hij benoemd tot priester van de parochie O.L.Vrouw Hemelvaart te Briel. “De briel is altijd een specialleke geweest, met één kerk op de grens van twee gemeenten en drie woonkernen”, zegt hij. “Maar het is hier altijd een warme gemeenschap geweest.”