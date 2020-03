Parkings aan bos worden afgesloten tegen toeloop bezoekers Nele Dooms

23 maart 2020

17u14 7 Buggenhout De grote bosparking aan de Kasteelstraat in Buggenhout is voortaan afgesloten met nadar. Hetzelfde geldt voor de andere parkings in de buurt van Buggenhoutbos, onder andere van de meubel- en horecazaken in de omgeving.

Het gemeentebestuur van Buggenhout heeft daartoe beslist nadat er zondag opnieuw heel veel volk in Buggenhoutbos kwam wandelen. Daardoor kunnen de regels van social distancy, één van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, niet gerespecteerd worden. Het is overigens alleen toegelaten om in de buurt van de eigen woning een wandelingetje te maken en wat frisse lucht op te snuiven. Met de wagen naar Buggenhoutbos rijden om daar te wandelen hoort daar niet bij, net zoals dat eerder al verboden werd voor uitstappen naar de zee. Toch stond de parking aan Buggenhoutbos zondag afgeladen vol.

“Buggenhoutbos is een trekpleister voor mensen van overal en dus neemt men lustig de auto richting bos”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Motorische verplaatsingen in het kader van recreatieve activiteiten zijn echter verboden. Je mag je wel te voet of met de fiets ontspannen. Hierbij moet je steeds de opgelegde maatregelen naleven. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er daarom beslist om alle private en openbare parkings in en aan Buggenhoutbos af te sluiten.”

Eens daar de laatste wagen zondagavond opnieuw vertrokken was, zette het gemeentebestuur dan ook gemeentepersoneel in om de parkings af te sluiten met nadar. PV’s werden door de lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke zondag nog niet uitgeschreven, maar die komen er wel. “Vanaf vandaag beboeten we wie geen noodzakelijk verplaatsingen maakt naar het bos en wie er met te veel volk rondloopt”, waarschuwt de politie. “We zullen daar extra op controleren.”