Parkeerverbod voor vrachtwagens in Kalkenstraat

11 december 2019

18u55 0

Het gemeentebestuur van Buggenhout voert een parkeerverbod in voor vrachtwagens in de Kalkenstraat. Het verbod geldt buiten de bebouwde kom. Aanleiding van deze maatregel zijn een reeks recente verkeersongevallen, waarbij voertuigen in aanrijding kwamen met geparkeerde vrachtwagens. Dat kwam meermaals omdat de vrachtwagens in het donker amper zichtbaar waren. Om de gevaarlijke situatie te verhelpen, zullen er in de toekomst op deze plek geen vrachtwagens meer mogen staan. “Binnen de bebouwde kom mag er sowieso niet geparkeerd worden door vrachtwagens”, benadrukt schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Enige uitzondering voorzien we ter hoogte van het bedrijf Wattex in de Kalkenstraat. Daar was tot nu toe één parkeerplaats voor vrachtwagens, maar dat hebben aan de hand van een heraanleg van deze zone opgetrokken naar drie. Daar kunnen vrachtwagens wel veilig parkeren.”