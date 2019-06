Parkeerverbod door Kleine Kermis Nele Dooms

12 juni 2019

11u55 7 Buggenhout De jaarlijkse Kleine Kermis in Buggenhout-centrum strijkt dit weekend neer in de bosgemeente. Dat zorgt ook voor extra verkeersmaatregelen.

Zo geldt er al van woensdag 12 juni een parkeerverbod in de Stationsstraat, tussen de huisnummers 13 en 55, tot dinsdag 18 juni. Er mag ook niet geparkeerd worden in de Stationsstraat tussen Kerkstraat en huisnummer 13, van donderdagmiddag 13 juni tot dinsdag 18 juni. Het kerkplein is parkeervrij van donderdag 13 juni tot dinsdag 18 juni. In de Kerkhofstraat geldt een parkeerverbod om de extra wagens en caravans van de foorkramers te plaatsen. In de Kerkstraat geldt er een parkeerverbod tussen Stationsstraat en Hanenstraat, van zaterdag 15 juni om 14 uur tot zondagnacht 16 juni. Hetzelfde is van kracht voor de Maalderijstraat tussen Kasteelstraat en Pastorijstraat. De Stationsstraat en de Kerkstraat worden bovendien afgesloten voor alle verkeer. Bestuurders moeten omrijden via de Vierhuizen, Weiveld, Kamerstraat en Kerkstraat en via de Hanenstraat en de Vierhuizen. De kermisattracties zijn te bezoeken op zaterdag 15 en zondag 16 juni.