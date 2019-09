Parafonenkoor nodigt uit voor open repetitie Nele Dooms

09 september 2019

Het Koninklijk Gemengd Parafonenkoor van Opdorp plant een open repetitie om haar nieuw werkjaar te starten. Het nieuwe seizoen wordt afgetrapt op dinsdag 10 september. De koorleden starten dan een nieuwe reeks repetities. “Omdat er nieuwe leden welkom zijn, wordt er in het kader daarvan een open repetitie gehouden”, zegt Ludo Van Nederkassel, voorzitter van het Koninklijk Gemengd Parafonenkoor. Die zal plaatsvinden op dinsdag 17 september. Geïnteresseerden zijn om 20 uur welkom om vrijblijvend de repetitie bij te wonen in de cafetaria van de Orangerie, aan de Vekenstraat 3 in Opdorp.