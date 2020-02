Paasbloemen al volop zichtbaar Koen Baten

26 februari 2020

12u13 0 Buggenhout Hoewel het deze week nog maar krokusvakantie is, zijn er toch al heel wat paasbloemen te zien. De warme en zachte winter hebben er voor gezorgd dat de bloemen nu al uitkomen. Het kleine sneeuwtapijt zorgde vanmorgen voor een vreemd zicht.

Overal waar je nu langs rijdt met de auto zie je in de berm de paasbloemen staan. De kans is groot dat er met Pasen zelf geen enkele bloem meer te zien is, dus is het beter dat je nu al geniet van de mooie bloemen. Onder meer op den Dries in Opdorp groeien de bloemen al volop. De sneeuw zorgde vanochtend voor een fraai beeld dat onze fotograaf kon vastleggen.