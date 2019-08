Oudstrijdersbond herdenkt bevrijding Nele Dooms

27 augustus 2019

De Oudstrijdersbond van Buggenhout herdenkt, in samenwerking met het Buggenhoutse gemeentebestuur, op zondag 1 september de Bevrijding. Dat is ondertussen precies 75 jaar geleden. De plechtigheid begint om 11.45 uur. De samenkomst is voorzien aan het monument van de Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers van beide Wereldoorlogen. Dat bevindt zich aan het OCMW-rusthuis Herfstdroom, aan de Groenlaan in Buggenhout. Er zijn enkele gelegenheidstoespraken, een bloemenhulde en muziek. Iedereen kan de plechtigheid bijwonen.