Oud-strijders onthullen extra gedenkplaat op Kamiel Van Belleplein Nele Dooms

01 november 2019



Het Kamiel Van Belleplein in Buggenhout is een extra gedenkplaat rijker. Die werd zopas onthuld door de Oud-Strijdersvereniging van Buggenhout, in bijzijn van genodigden, schepenen, burgemeester en nabestaanden van Kamiel Van Belle. Het nieuwe parkeerplein in hartje Buggenhout werd naar hem genoemd als eerbetoon, omdat deze Buggenhoutenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog als een ware held werd aanzien. Tijdens WOI stond hij, op gevaar van eigen leven, in voor de bediening van de sluizen in Nieuwpoort. Dat was bedoeld om de IJzervlakte onder water te zetten en de Duitsers zo tegen te houden. Kamiel van Belle was op 13 oktober 1879 geboren in Buggenhout. In Baasrode stichtte hij een gezin en kreeg vijf kinderen. Samen met drie collega-vrijwilligers bleef hij tot in mei 1915 elke dag de sluizen aan de IJzer bedienen. Uiteindelijk overleed hij in juli 1969. Bij de opening van het plein kwam er al een gedenkteken en infobord met uitleg over deze man. “Nu voegen we daar nog een “14-18 Pro Patria”-plaat aan toe”, zegt Firmin Vermeir van de Oud-Strijdersvereniging. Voor de onthulling was ook de nationale voorzitter van NSB Leon De Turck aanwezig.