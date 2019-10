Oskar (7) vecht tegen leukemie: vrienden en familie starten Runforozzie en lopen marathon in Valencia Nele Dooms

19 oktober 2019

18u20 0 Buggenhout Amper zeven is hij, maar Oscar Schelfhout uit Buggenhout moet zich wel al van zijn sterkste kant tonen. Hij vecht momenteel keihard tegen leukemie en moet binnenkort een beenmergtransplantatie ondergaan. Voor familie en vrienden is hij inspiratiebron voor de benefietactie Runforozzie, om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. “We willen hier een positief verhaal aan vastknopen”, zegt mama Lien. Steun komt er onder andere van het vroegere NCD, ooit partij van gewezen burgemeester Tom Van Herreweghe, die het overschot van haar werkingsbudget aan het project schenkt.

Voor de familie Schelfhout uit Buggenhout sloeg het noodlot vlak voor de zomervakantie toe. Begin juni was het dat het gezin het zware verdict te horen kreeg dat Oskar, Ozzie voor de vrienden, leukemie kreeg. “We hadden niet het minste vermoeden dat onze jongen ziek was”, vertelt mama Lien Van Hoeymissen. “Oskar was heel actief, speelde heel veel buiten. We dachten dat de blauwe plekken die hij had opgelopen, afkomstig waren van al dat ravotten. Maar bij een doktersbezoek bleek er veel meer aan de hand. We waren daar met het hele gezin helemaal kapot van. Als je zo’n nieuws krijgt, kan je bijna niet meer functioneren.”

Maar de familie rechtte de schouders en gaat er nu volop voor om Oskar te steunen in zijn gevecht tegen de ziekte. “Meer nog, we willen hier gewoon graag een positief verhaal aan koppelen”, zegt Lien. “Dat is ook aan Oskar zelf te danken. Hij is een vrolijke jongen, altijd in voor een grapje, met een aparte vorm van humor waar iedereen van houdt. Ook op de afdeling kinderoncologie van het UZ Gent stellen we vast dat daar veel gelachen wordt, dat slaat over op patiënten en ouders en dat positivisme houdt iedereen recht.”

Vrienden en familie beslisten ondertussen om een benefietactie op getouw te zetten. Het team “Runforozzie” zal in december de marathon in Valencia lopen en zamelt daarvoor geld in voor het Kinderkankerfonds. Kristin, Myriam, Bart, Ward, Lien, Jorgen en Gilles vormen het team. Ze doen dat niet alleen met een groot hart voor Oskar, maar ook ter nagedachtenis van de broer van Myriam. “Eigenlijk zou Myriam al jaren geleden de marathon in Valencia lopen met haar boer. Maar die overleed in 2016 aan kanker. Drie jaar later doen we het nu samen voor Oskar”, klinkt het.

Er zijn ondertussen al veel Buggenhoutenaren die de actie een warm hart toedragen. Steun komt er ook van de vroegere politieke partij NCD, ooit opgericht door gewezen burgemeester Tom Van Herreweghe, maar die bij de vorige verkiezingen ophield te bestaan. “Voor onze werking hadden we een kas, gevuld met bijdragen van het loon van mandatarissen en centen van activiteiten zoals eetfestijnen”, zegt Van Herreweghe. “Achttien jaar hebben we Buggenhout geleid, met één doel: het beste voor de inwoners. In die zin willen we nu ook één laatste daad stellen en dat is Runforozzie steunen en het team het resterende budget uit onze kas schenken.”

Het initiatief levert Runforozzie meteen 13.000 euro, en dus een flinke duw in de rug, op. De overhandiging vond plaats in Zaal Klokske in Opdorp, in bijzijn van oud-leden van NCD, familie en vrienden van Oskar. De jongen kwam ook zelf heel even langs, ook al was hij nog maar net terug thuis uit het ziekenhuis na alweer een zware chemokuur. De cheque-overhandiging werd dan ook een bijzonder emotioneel en warm gebeuren. Oskar probeerde zelf even een dankwoordje, maar was te verlegen. “We zijn hier zo ontzettend dankbaar voor”, zegt mama Lien. “Aanvankelijk keken we in juni aan tegen een behandelingsperiode van 6 maanden, dat werden er uiteindelijk 9, om dan te horen dat een beenmergtransplantatie nodig is. Gelukkig kan die binnenkort al plaatsvinden, omdat er al een Duitse donor gevonden is. Doorheen heel dit verhaal putten we enorm veel kracht uit alle vriendschap rondom ons en dat iedereen met ons mee hoopt op een goede afloop.”

De marathon in Valencia vindt op 1 december plaats. Het Kinderkankerfonds zal het ingezamelde bedrag gebruiken om op de afdeling Kinderoncologie van het UZ Gent een multifunctionele ruimte waar de jonge patiëntjes kunnen koken, knutselen en babbelen leuk aan te kleden en didactisch materiaal te creëren dat kinderen kan voorbereiden op onderzoeken zoals beenmergpuncties, puncties, operaties of hersenscans. Wie Runforozzie wil steunen en volgen, kan dat via de gelijknamige Facebook-pagina.