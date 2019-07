Organisatoren Vastenvoettocht op ronde om opbrengst te verdelen Nele Dooms

09 juli 2019

13u52 1

De organisatoren van de jaarlijkse Vastenvoettocht in Buggenhout zijn momenteel op ronde om de opbrengst van het initiatief te verdelen. Elk jaar stappen honderden wandelaars een tocht van 25 kilometer om zo geld in te zamelen voor het goede doel. “De centen gaan naar projecten in de derde wereld”, zegt Luc Van Driessche, één van de stuwende krachten achter de Vastenvoettocht. “We letten er daarbij telkens op dat die projecten een link met Buggenhout hebben.” Louise Oubda uit Burkina Faso, die Buggenhout net bezocht, mocht alvast als de eerste haar deel van de opbrengst in ontvangst nemen. “Tijdens de komende weken worden ook gelden overgemaakt aan de andere projecten”, zegt Van Driessche. De Vastenvoettocht brengt telkens zo’n 25.000 euro op. In 2020 is een volgende benefiet wandeling gepland op zaterdag 7 maart.