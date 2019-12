Organisatoren Bosmarathon steunen sociale vzw’s met dikke cheques Nele Dooms

12 december 2019

De organisatoren van de jaarlijkse Bosmarathon in Buggenhout zijn er weer in geslaagd een mooie opbrengst binnen te halen. Met die centen steunen ze vier sociale vzw’s uit Buggenhout. Zowel Avalon, Blijdorp, vzw Eindelijk en vzw Samen, allemaal op hun eigen manier bezig met de zorg voor personen met een beperking, alleenstaanden en zieken, kregen in het gemeentehuis van Buggenhout elk een cheque van 1.000 euro overhandigd. De Bosmarathon werd ook dit jaar weer een succes. “Het weer was voor het eerst minder dan de voorbije jaren, met zelfs stormachtige omstandigheden, maar toch mochten we liefst 800 lopers verwelkomen”, zegt Eric Follaets, één van de stuwende krachten achter het initiatief. “Daardoor was het weer een geslaagde editie. We mogen zeker ook de hulp van talloze vrijwilligers niet vergeten, die hun steentje bijdragen tot het welslagen van dit evenement.”