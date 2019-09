Orelie wil Miss België worden: “Kinderdroom waarmaken en werken aan zelfzekerheid” Nele Dooms

12 september 2019

11u46 0 Buggenhout “Meedoen aan Miss België is een kinderdroom om het te maken als model die werkelijkheid wordt én het helpt me om zelfzekerder te worden”. Dat zegt Orelie De Nul (22) uit Buggenhout. Het mooie meisje zet alles op alles voor de provinciale voorronde dit weekend. Grootste supporters? Zussen Nathalie en Stefanie en mama Magy. Baken van rust in alle drukte? Papa John.

Ze moet wat op haar gemak zijn om helemaal los te komen en haar zussen noemen haar “timide”, maar Orelie De Nul meent het wel vastberaden als het over haar deelname aan de Miss België verkiezing gaat. “Ik zie het als een opportuniteit, een nieuwe kans”, zegt ze. “Net zoals zoveel andere meisjes, is het ook voor mij een kinderdroom om het te maken als model. Deelnemen aan Miss België kan me daar ongetwijfeld bij helpen. Ik kan er tonen wat ik in mijn mars heb en verder groeien. Ik ben inderdaad wat verlegen. Maar als je tussen allemaal andere mooie meisjes staat, leer je wel je mannetje staan om te tonen dat je er ook bent. Dit is een goede leerschool om wat assertiever te worden. Ik wil heel erg graag mezelf blijven en mijn eigen persoonlijkheid behouden, maar dit avontuur helpt me om toch zelfverzekerder in het leven te staan.”

Het was mama Magy die Orelie zo ver kreeg om zich daadwerkelijk in te schrijven voor de Miss België-wedstrijd. “We hadden naar de verkiezingsshow gekeken en mama zei dat dit nog iets voor mij zou zijn”, vertelt Orelie. “Zelf twijfelde ik, maar liet me toch overhalen. Ik stuurde een mail om me in te schrijven, deed mee aan de casting, was een beetje bang voor het bikinidefilé, dat uiteindelijk wel meeviel, en beantwoordde de vragen van de jury. Op 1 april kreeg ik bevestiging dat ik mocht deelnemen. Ik dacht eerst dat het een aprilgrap was, maar het bleek toch te kloppen. Ondertussen zijn al wat maanden van voorbereiding voorbij en heb ik nog geen moment spijt gehad dat ik aan deze uitdaging begonnen ben.”

Sociaal voelend

Orelie wil ook tonen dat ze sociaal voelend is. Tot voor kort werkte ze in kinderdagverblijf Paggaderke in Buggenhout, waar ze baby’s en peuters kon vertroetelen. Nu is ze aan de slag in de buitenschoolse kinderopvang in De Pit. “In de vrije tijd hou ik ervan zoveel mogelijk fotoshoots te doen”, zegt ze. “Maar ik ben dus ook heel graag met kinderen bezig. En met dieren. Daar heb ik echt een groot hart voor. Die zijn altijd eerlijk en oprecht. Ondertussen vonden de voorbije maanden ook al diverse acties voor het goede doel plaats. Met onder andere de verkoop van steunkaarten, een kermisstand en een carwah bij Cleanshop zamelde ik centen in voor Hope For The Children in Cambodja, een project dat Miss België al jaren steunt. Het levert een mooie cheque van 3.050 euro op.”

Aanstaande zondag 15 september moet Orelie bewijzen dat ze er staat. Dan vindt in Plopsaland de provinciale selectie plaats. Voor Oost-Vlaanderen doen 34 kandidaten mee. “Allemaal mooie en dus straffe concurrentjes”, zegt Orelie. “We moeten dansen, een persoonlijke act brengen, defileren en voor de jury verschijnen. Ook sms’en die mensen kunnen sturen, tellen voor een derde mee. Ik ga er volledig voor en hoop uiteindelijk de finale in januari te halen.”

De zenuwen thuis, bij de familie De Nul, staan strak gespannen. Zussen Stefanie en Nathalie bekommeren zich zowat elke seconde om hun jongere zusje. “Je mag ons haar managers noemen”, lachen ze. “We regelen vanalles voor haar. Zondag trekken we zelfs met een ganse bus supporters naar De Panne. Mama Magy vergaat ondertussen zowat van de stress, ze wil zo graag dat haar kleine meisje het goed doet.” Orelie laat het zich welgevallen. “Blij dat ze steun bieden in de chaos die ik er al eens durf van te maken”, zegt ze.

En papa John? Die redde tijdens een brand vlakbij de eigen woning in Dullaard een paar jaar geleden nog vier mensen van de vuurdood en probeert nu, net als toen, zo kalm mogelijk te blijven. Deze keer niet tussen de vlammen, maar wel tussen al het vrouwelijk geweld. “Alles draait hier alleen nog maar rond Miss België”, lacht hij. “Ik probeer een beetje de rust te bewaren. En voor de rest laat ik die dames doen, dat is al gans mijn leven zo.”

Orelie steunen kan door een sms met “MOV15" te sturen naar 6665.