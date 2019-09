Orelie De Nul mag naar finale Miss België, familie en vrienden door dolle heen Nele Dooms

30 september 2019

08u45 3 Buggenhout Orelie De Nul uit Buggenhout mag naar de finale van Miss België. Dat is zopas officieel bekend gemaakt. “Hier gingen zenuwslopende weken aan vooraf en ik ben erg blij dat ik bij de finalistes ben”, zegt Orelie. “Het is nu super gemotiveerd in één recht lijn naar de finale.”

Door het dolle heen zijn ze bij de familie De Nul uit Buggenhout. Het hele gezin leeft met jongste dochter Orelie De Nul (22) mee. Zussen Nathalie en Stefanie, mama Magy en papa John zijn de grootste supporters en hielpen de jongedame de voorbije weken volop om een plaats in de finale te bemachtigen. Zopas kwam het verlossende nieuws. In bijzijn van familie en vrienden bracht het heuglijke bericht alleen maar euforie.

“De opluchting dat ik naar de finale mag is erg groot”, zegt Orelie. “Dit is echt een kinderdroom die in vervulling gaat. Deelnemen aan Miss België kan me helpen om het te maken als model. Ik kan er tonen wat ik in mijn mars heb en verder groeien. Ik heb er alleszins al ongelooflijk toffe weken opzitten en ben blij dat het verhaal nog niet ten einde is.”

In totaal zijn er dit jaar 32 finalisten en geen 30 zoals gewoonlijk. De missverkiezing bestaat 90 jaar, waarvan 15 jaar onder het bewind van Darline Devos, en daarom wil het comité de kans geven aan twee extra meisjes om her felbegeerde kroontje te winnen. “Ik kan het zelf bijna niet geloven dat ik erbij ben”, zegt Orelie. “Ik ga hier voluit voor. De komende weken zet ik opnieuw een actie op voor het goede doel en ik hoop dat veel mensen opnieuw voor mij gaan sms’en. Ze tellen uiteindelijk voor een derde mee.”

Het worden alleszins nog drukke weken voor Orelie. Eind oktober trekt Orelie met de andere finalisten en de huidige Miss België Elena richting het Baron Resort in Sharm El Sheik in Egypte. Daar worden filmpjes en fotoshoots voor de grote verkiezing ingeblikt. Op 11 januari 2020 volgt dan de grote verkiezingsshow in het Plopsa Theater in De Panne.

Wie Orelie wil steunen, kan nu al een sms met “MB 13" sturen naar 6665.