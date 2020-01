Oprichting fietsbieb niet zonder slag of stoot: “Belangenvermenging”, vindt oppositie Nele Dooms

28 januari 2020

16u40 5 Buggenhout De oprichting van een fietsbieb verloopt in Buggenhout niet zonder slag of stoot. Het dossier veroorzaakte een hevige discussie tussen oppositie en de CD&V-meerderheid tijdens de jongste gemeenteraad. “Belangenvermenging”, klinkt het.

Het initiatief is nobel, daar zijn alle partijen in Buggenhout het over eens. Een fietsbieb is een mobiel uitleenpunt voor tweedehands kinderfietsen. Ouders kunnen, voor een lidgeld van 20 euro per jaar, voor hun kinderen een fiets lenen en die als het nodig is omruilen voor een grote exemplaar. Telkens een grotere fiets kopen als het kind er uit gegroeid is, valt voor sommige gezinnen immers vaak duur uit. In Vlaanderen bestaan al zo’n veertig dergelijke fietsbiebs.

Voor een gelijkaardig initiatief wil Buggenhout samen met Dendermonde, Lebbeke, Zele en Hamme, samenwerken met Beweging.net, het vroegere ACW. Buggenhout zal de organisatie daarvoor 2.000 euro per jaar betalen. “Een bedrag buiten alle proportie”, vindt raadslid Ward Vranken (N-VA). “Onze eigen socio-culturele verenigingen krijgen amper een peulschil voor hun werking. Er zijn overigens nog andere organisaties dit een initiatief als dit zouden kunnen realiseren. Nu gaat een grote som naar het ACW, dat toch gelinkt is aan CD&V. De partij pronkte er voor de verkiezingen zelf nog mee dat ‘stevige kandidaten van ACW-signatuur overliepen van NCD naar ACW.”

Raadslid Hilde Brugeman (Open Vld) wilde daarop weten of er toch niemand bij de CD&V-meerderheid lid was van het ACW-bestuur. Voor Vlaams Belang was het zelfs genoeg om gewoon lid te zijn van ACW. “Want in dat geval is dat raadslid rechter en partij tegelijk en dat is verboden bij decreet. Dat raadslid moet dan de zaal verlaten bij de bespreking en stemming van dit dossier”, zei raadslid Steven Creyelman (VB).

Na lang over en weer gepraat, gaf CD&V-raadslid Jonathan Van Dooren toe dat hij lid is van ACW, Beweging.net dus. “Maar ik zie het probleem niet. Ik heb in dit dossier niets in de pap te brokken”, zei hij. CD&V ging uiteindelijk toch over tot de stemming van het punt, in bijzijn van alle raadsleden. Vlaams Belang kondigt aan klacht in te zullen dienen.