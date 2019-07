Oppositieraadslid klaagt zwerfvuil in wachtbekken aan en... krijgt prikstok en vuilniszak van schepen Nele Dooms

11 juli 2019

12u12 3 Buggenhout Verrassing voor oppositieraadslid Stef Buys (VB) in Buggenhout toen hij de problematiek van zwerfvuil in het wachtbekken aan het einde van de Maalderijstraat ter sprake bracht: Schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) had een cadeautje voor hem klaar. Buys kreeg een prikstok en vuilniszak om zwerfvuil op te ruimen.

Stef Buys kwam in het verleden al meermaals tussen over de problematiek van zwerfvuil in de gemeente. “Het wachtbekken aan de Maalderijstraat is één van de mooie plekjes in Buggenhout om te verpozen”, stelt hij. “Maar de zitbank die er staat lijkt meer zwerfvuil dan volk aan te trekken. Een vuilbak hier zou op zijn plaats staan. We beseffen dat klassieke vuilbakken vaak nog meer zwerfvuil aantrekken en daarom pleiten we voor een aangepaste vuilbak, zoals die ook in Buggenhout bos staat. Zo hebben bezoekers geen excuus meer om afval zomaar op de grond te dumpen.” Schepen Hermans zal het verzoek doorspelen aan de Milieudienst. “En in afwachting kan Buys misschien mee aan de slag met zwerfvuilpeters en mooimakers om afval op te ruimen”, lacht hij.