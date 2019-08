Oppositiepartij Vlaams Belang hekelt fusieplannen Nele Dooms

26 augustus 2019

17u09 0 Buggenhout Oppositiepartij Vlaams Belang van Buggenhout is niet te spreken over de intenties van burgemeester Pierre Claeys (CD&V) om met omliggende gemeenten gesprekken aan te knopen om het over mogelijke fusies te hebben. De partij haalt zwaar uit en spreekt van “weinig ambitie en een gebrek aan visie”.

De fusiestorm ging aan het rollen, nadat De Tijd op basis van drie criteria rond aantal inwoners, schuldgraad van de gemeente en ruimte om te investeren, een lijst opmaakte van “fusierijpe” gemeenten. Ook Buggenhout hoorde daarbij. Burgemeester Pierre Claeys reageerde daarop niet weigerachtig tegenover een fusie van Buggenhout met een andere gemeente te staan. “Op den duur zouden we toch verplicht worden. Beter dat we dan zelf op tijd het heft in handen nemen om zelf onze stempel op een fusie te kunnen drukken”, zei hij daarover. In Dendermonde liet schepen Marius Meremans (N-VA) al verstaan open te staan voor een fusie met Buggenhout.

De mogelijke fusieplannen zorgen voor heel wat commotie in de bosgemeente. Er zijn zowel voor- als tegenstanders. Bij oppositiepartij Vlaams Belang is het duidelijk: zij zijn ronduit tegen een fusie van Buggenhout met gelijk welke gemeenten. “Zeggen dat we geen keuze zullen hebben, is een ronduit fatalistische houding en getuigt van bijzonder weinig ambitie en een totaal gebrek aan visie”, zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman.

De partij haalt voorbeelden uit het buitenland aan om te “bewijzen dat fusies niet de oplossing zijn”. “In Nederland heeft men de fusies ook doorgedrukt om te proberen één miljard euro te besparen”, klinkt het. “Het resultaat was een gigantische meerkost! Groter worden is niet altijd beter. Grotere gemeenten en steden hebben het gemiddeld financieel moeilijker, terwijl net zij meer middelen uit het Gemeentefonds krijgen. De leefbaarheid van een gemeente heeft niet te maken met het inwoneraantal of de financiële slagkracht, maar alles met de visie, de inzet, de daadkracht en de kwaliteit van de bestuurders.”