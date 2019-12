Oppositie stelt vragen bij plannen voor pastorie: “Beter verkopen en met opbrengst nieuw jeugdhuis realiseren” Nele Dooms

23 december 2019

10u54 1 Buggenhout 240.000 euro voorziet CD&V in haar meerjarenbeleidsplan voor de toekomst van de pastorie in Buggenhout-centrum. Bij de oppositiepartijen N-VA en Open Vld doet het vragen rijzen. “Plannen voor een concrete herbestemming blijven onduidelijk”, oordeelt N-VA. Open Vld stuurt aan op een verkoop van het pand. “Om met die opbrengst een nieuw jeugdhuis te bouwen”, klinkt het daar.

Rond de pastorie van Buggenhout is al heel wat te doen geweest. Die verkeert in niet al te beste staat en vooral het bijhorende Koetshuis is er heel erg aan toe. De site is beschermd als monument. Vorige legislatuur werd nog beslist om het gebouw te verkopen omdat de pastorie niet meer bewoond was na het vertrek van de pastoor en de toenmalige meerderheid geen andere bestemming voor het pand had. Met CD&V sinds dit jaar aan de macht, werd het roer echter omgegooid en beslist dat de pastorie toch niet verkocht zou worden. Ondanks heel wat tussenkomsten van de oppositie het voorbije jaar kwam er tot nu toe nooit echt een duidelijk antwoord over welke bestemming het gebouw in de toekomst dan wel zou krijgen. Een werkgroep was volgens burgemeester Claeys bezig met de opmaak van een visie.

In het meerjarenbeleidsplan dat zopas werd goedgekeurd resulteert dat in een voorziene budget van 240.000 euro. “Gezien de staat van het gebouw zal daar niet al te ver mee gesprongen worden”, analyseert oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA). “Meer dan wat broodnodige instandhoudingswerken zal er daarmee toch niet inzitten. En een duidelijke visie voor de toekomst van het pand is er nu nog altijd niet.”

Volgens schepen Geert Mannaert (CD&V) zijn de centen niet bestemd voor het Koetshuis, dat zich in erbarmelijke staat bevindt. Daarvoor bekijkt de gemeente met Erfgoed nog wat de mogelijkheden zijn. De centen zijn bestemd voor de pastorie zelf. “Dit gebouw is er zo slecht nog niet aan toe”, meent Mannaert. “Het heeft vooral last van vocht. Daarom zullen we de dakgoten en verwarming laten aanpakken. Voor de bestemming is het niet de bedoeling dat de vzw Parochiale Werken een monopolie krijgt op het gebouw. Het zal moeten dienen voor elke Buggenhoutenaar. Daarom denken we eraan om er activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld een Boterhammen in het Park en een pop-up zomerbar. Daarvoor zijn we ook aan het bekijken om sanitair en keuken te verbeteren.”

N-VA blijft erbij dat het beter is de pastorie te verkopen. Ook oppositiepartij Open Vld is die mening toegedaan. “De opbrengst van een verkoop werd geraamd op 400.000 euro”, becijfert gemeenteraadslid Hilde Bruggeman (Open Vld). “Daar kan dan ook nog het bedrag bijkomen dat nodig zou zijn voor restauratie. Dat levert een interessante som op om eens meer aan onze Buggenhoutse jeugd te denken. Die krijgt in het meerjarenbeleidsplan naar ons gevoel veel te weinig aandacht. Het jeugdhuis Bobo is dringend aan vervanging toe. Met de opbrengst van de verkoop van de pastorie kan een nieuw jeugdhuis opgetrokken worden. De site van De Pit leent zich daar perfect toe. De historische waarde van de pastorie blijft bij een verkoop ook bij een nieuwe eigenaar gerust behouden en de jeugd is toch belangrijk voor onze toekomst.”

Open Vld liet de gemeenteraad stemmen over het voorstel. Samen met N-VA stemde die “ja” voor het initiatief. Oppositiepartij Vlaams Belang onthield zich. CD&V stemde met een meerderheid het voorstel weg.