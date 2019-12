Oppositie over meerjarenbeleidsplan: “Gebrek aan nieuw beleid, visie en ambitie” Nele Dooms

23 december 2019

11u53 0 Buggenhout Het meerjarenbeleidsplan dat CD&V voor de komende jaren heeft voorgesteld, kan maar op weinig bijval bij de oppositiepartijen rekenen. Volgens hen getuigt het plan van “een gebrek aan nieuw beleid, ambitie en visie”.

CD&V schetst in haar meerjarenbeleidsplan drie grote beleidsdoelstellingen, onderverdeeld in verschillende actieplannen. De gemeente wil de komende jaren werken rond een betere dienstverlening voor de inwoners, een duurzaam klimaatbeleid en meer welzijn voor inwoners en lokale ondernemingen. Hoe zich dat vertaalt in concrete projecten kon u hier al lezen.

Maar de oppositie is allesbehalve enthousiast over het meerjarenbeleidsplan. “In tegenstelling tot wat je van een meerjarenplan verwacht, heeft de CD&V-meerderheid geen enkele moeite gedaan om een visie uit te werken”, meent raadslid Hilde Bruggeman( Open Vld). “Het is compleet onduidelijk waar het bestuur de komende jaren naartoe wil met de gemeente. Er zit gewoon geen visie achter dit plan. Nergens worden keuzes over waar het geld naartoe gaat, verantwoord of gemotiveerd.”

Open Vld vindt dat in het beleidsplan “lokale economie geen prioriteit is”. “Er wordt niet geïnvesteerd in handelskernen of ondersteuning van kleine middenstanders”, zegt Bruggeman. “En ook de jeugd krijgt te weinig aandacht.”

Oppositiepartij N-VA mist dan weer projecten voor vrije tijd en toerisme en inspanningen voor de middenstand, op de oprichting van een ondernemingsloket na. “Ja, er wordt aan schuldafbouw gedaan, maar dat gebeurde vorige legislatuur ook al”, zegt raadslid Wim Mommaers (N-VA). “Voor de rest ontbreekt het in dit meerjarenplan aan nieuw beleid en ambitie, aan een visie en echte doelstellingen. Het lijkt er op dat het gemeentebestuur goed ‘op de winkel past’, maar weinig plannen heeft. Het is vooral grote lijnen uit de vorige legislatuur voort zetten.”